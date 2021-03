24 mar 2021

Por fin, después de días escuchando a nuestros influencers favoritos diciendo 'Who the f*** is About You',se ha resuelto el misterio: About You la nueva tienda multimarca online, ha desembarcado en nuestro país. Con una apariencia parecida a Asos, About You cuenta con marcas conocidas y otras de las que no habíamos oído hablar para que encuentres tu propio estilo. Al igual que Zara y sus total looks, About you te ofrece posibles outfit para inspirarte y que crees tus modelitos sin salir de su plataforma.

Y eso es en lo que más nos ha gustado de la nueva propuesta que nos llega desde Hamburgo (Alemania), la posibilidad de inspirarte en diferentes looks de todos los estilos posibles para crearte un atuendo adecuado para cada ocasión.

Hemos seleccionado tres looks distintos, en los que brilla con luz propia una prenda sobre las demás. Uno con gabardina oversize, otro con camisa blanca cropped y otro con vestido cut out.

Todos estos looks están creados con prendas y accesorios que puedes encontrar fácilmente en About You: pantalones, faldas, abrigos, botas... y hasta accesorios. Vamos a diseccionar uno a uno cada uno de estos outfits.

El artículo que más nos ha llamado la atención de este look es una gabardina de corte oversize en color crema, tan moderna como elegante. La combinan con un cropped top deportivo de manga larga y color verde y unos leggings del mismo material y color de tiro alto. El look se completa con unos botines color crema de suela track y punta redonda. (Precios: Gabardina, 94,90 euros / Camiseta, 23,90 euros / Leggings, 27,90 euros / Botines, 99,90 euros).

La prenda estrella de este look es la camisa blanca cropped, que mezcla la sobriedad de una prenda de toda la vida con el toque moderno que le da el corte cropped. Lo combinan con un top también corto y unos pantalones vaqueros anchos de tiro alto. Para completar el look, la modelo lleva unos botines estilo cowboy y unos pendientes de aro plateados. (Precios: Camisa, 29,99 euros / Top, 15,90 euros / Pantalones, 54,90 euros / Botines, 139 euros / Pendientes, 15,90 euros).

El vestido blanco con cut outs en la cintura es lo que más nos ha llamado la atención del último look que os traemos hoy. Con escote pronunciado y anudado en la delantera y espalda abierta, este vestido se convierte en una opción sexy para los días más primaverales. Lo han combinado con unas botas altas negras de suela track y unos pendientes de aro plateados. (Precios: Vestido, 69,90 euros / Botas, 125 euros / Pendientes, 15,90 euros).

Estos son los looks que más nos han gustado a nosotras, pero tienes muchísimos más en su web. Entra y échales un vistazo, hay para todos los estilos.