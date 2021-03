24 mar 2021

Llevábamos días viéndolo en redes sociales. A través de una campaña de expectación que ha contado con Dulceida, Mario Casas y Óscar Casas, Fernando Torres o Ana Guerra (entre otros rostros mediáticos) la tienda de ropa About You preparaba el desembarco en nuestro país. Pero, ¿qué cabía esperar? ¿Chaquetas de entretiempo? ¿Gabardinas low cost como la de Tamara Falcó que tango nos gusta? ¿Vestidos de esos que causan sensación en redes?

No nos quedaba más remedio que esperar hasta que se resolviera el misterio. Y eso ya ha ocurrido. Desde el perfil oficial de la marca, y a través de un vídeo de IGTV, pudimos ver cómo los influencers se preguntaban a través de una cadena qué era About You mientras la mayoría llevaba una camiseta con la leyenda Who the f**** is About You?

La respuesta llegó en su siguiente publicación, donde explicaban que se trata de una experiencia de compra personalizada que te permite encontrar tu propio estilo, “para que tengas la oportunidad de expresarte”. Lo que te proponen es que descargues la app, aproveches del código de descuento del 20% que tienen actualmente y cambies el “ir de tiendas” de toda la vida por una experiencia de compra personalizada a través de tu teléfono inteligente.

¿Quién está detrás de About You?

About You es una tienda de moda online que surgió en Hamburgo (Alemania) en 2018 y que ha experimentado un rápido crecimiento en Europa en los últimos meses. Para el público español disponen de más de 1.000 marcas (Nike, Adidas, Converse, Levi´s o la suya propia), con envíos y devoluciones gratuitas, 100 días de derecho de devolución y una experiencia de compra personalizada.