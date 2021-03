26 mar 2021

El reto no está libre de riesgos: el uso de medias y calcetines que te vamos a proponer a continuación está al alcance solo de las muy amantes de la tendencia. Es necesario cierto gusto por la experimentación y por la diferenciación para subrayar de esta manera los accesorios más queridos por las piernas. No lo vamos a ocultar: si no te gusta que te miren o prefieres vestir lo más discretamente posible, esta tendencia no es para ti. Pero si consideras la moda una oportunidad para divertirte, lo tenemos claro: te va a encantar. Alexandra Pereira nos muestra la opción más a mano: mocasines con calcetines blancos. Pisando fuerte.

Esta combinación, mocasines con calcetines, resulta central en la tendencia de primavera, y si tienes pensado un look con falda mini, shorts o bermudas y mocasines, no podemos insistir más en que apuestes por unos calcetines bien visibles. Pueden ser blancos, pero pueden ser también rojos, como vemos en el divertidísimo look de Alexa Chung.

Si no te ves apostando por los calcetines porque te parece un recurso muy juvenil, no hay problema. Las medias también tienen su protagonismo en la tendencia de primavera, sobre todo en esta versión a la que no le vas a poder poner ni un pero: híper decoradas y con textura rejilla Se trata de recuperar el espíritu de los años 80, así que cualquier tipo de exceso es bienvenido en las medias. Eso sí: el resto del outfit, de riguroso negro.

Para contrastar, queremos mostrarte esta versión radical vista en la Semana de la Moda de Milán. Es solo apta para ocasiones 'fashionistas' muy determinadas, fiestas de interior o reuniones de amigas, pero el recurso es fantástico. Basta conseguir ese escotazo brutal en cualquier vestido o falda larga y encontrar unas medias decoradas impactantes.

Por último, un giro de la tendencia medias algo más discreto, pero que también requiere cierto atrevimiento. Se trata de combinar zapatos con suela track gigantescos con los ejecutivos de toda la vida, a la vista. No escondamos la goma: es la gracia del look. Seguramente has reconocido el icónico triángulo del logo de Prada, pero si te agencias unos ejecutivos básicos consigues lo mismo. Y baratísimo.