10 oct 2019

Entramos de lleno en los meses en los que la moda explosiona en todas las direcciones. No solo porque el cambio de armario es el más espectacular del año, con las nuevas colecciones seduciéndonos desde todos los frentes, sino porque el otoño/invierno nos permite recurrir a una gama de accesorios enorme y con un poder extraordinario de aportar matices a cualquier look. Uno de los complementos insoslayables y definitivos de la temporada fría son las medias, imprescindibles con los vestidos y faldas cortas. Ahora, además, podemos llevarlas con todo tipo de efectos especiales, pues la esencia de la tendencia es excesiva y barroca. ¿Dónde las encontramos? Por ejemplo, en Calzedonia.

María Pombo combinó vestido ochentero con medias discretamente brillantes.

La marca italiana de panties, calcetines y ropa de playa ha presentado en Verona (Italia) su nueva colección de medias en su espectacular Calzedonia Leg Show, al que acudieron modelos e influencers de todo el mundo. Concentradas en un show de alto impacto que celebraba el 60 aniversario de la creación de las primeras medias se vieron dos tendencias clave: la logomanía y los estampados de espíritu británico, cuadros, rombos, pata de gallo o rayas Oxford Street.

Teresa Bass eligió unas medias estampadas con texto de Calzedonia.

La representación española en el desfile fue de lujo, pues acudieron algunas de las influencers más relevantes del panorama viral español. Las que mejor partido sacaron al evento con fotos espectaculares fueron María Fernández-Rubíes y María Pombo. Ambas coincidieron además en dos diseños de medias muy parecidos, con brillos salpicados sobre fondo negro. Las dos lucieron sendos minivestidos negros, el de Fernández-Rubíes más clásico y el de Pombo, con una silueta asimétrica de inspiración ochentera.

Las originalísimas medias de lunares y rombos de Calzedonia que escogió Mery Turiel.

Teresa Bass y Mery Turiel escogieron los diseños más originales y en tendencia. Bass sorprendió con un look fantástico que combinaba un vestido-blazer ceñido con un gran cinturón y unas medias estampadas con texto. Mery Turiel eligió unas medias sutiles pero también originalísimas, estampadas con unos lunares que dibujaban rombos a lo largo de toda la pierna. Aún no han llegado a la tienda online y menos mal. No sabemos por cuál decidirnos.