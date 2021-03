27 mar 2021

Compartir en google plus

Que ganas teníamos de que llegase el calor para sacar nuestros vestidos del armario. Parece que este año están de moda los vestidos románticos y fluidos pero los que nunca pasan de moda con la llegada de la primavera, son los vestidos de flores. Y sino que se lo digan a Nagore Robles, que se ha despedido de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', la que fue su casa durante tantos años, con un vestido floral en tonos rosas y blancos que no ha encantado.

Es un vestido mini con escote pronunciado en pico, cintura drapeada y falda de corte evasé pero, sin duda, lo que más nos han llamado la atención son las mangas. El efecto abullonado de su manga tulipán estiliza los brazos y y el conjunto del vestido, genera un look juvenil y muy primaveral. Nagore lo ha conseguido en la tienda Fall in Love por 241 euros.

Fall in Love es una tienda multimarca afincada en Burgos donde puedes encontrar ropa, calzado y accesorios de 27 marcas distintas. El vestido de Nagore es de la marca italiana Aniye By, donde también puedes adquirir el vestido, esta vez por 219 euros (lo que no sabemos es a cuánto ascenderán los gastos de envío).

No sabemos qué calzado ha elegido Nagore para combinarlo con este vestido pero le pegan tanto unos botines bajos a la altura del tobillo, como unas botas estilo cowboy, estilismo con el que la hemos visto muchas veces en televisión. Y cuando ya apriete el calor, atrévete con unas sandalias o unas zapatillas de corte más deportivo tipo Vans o Converse.

Sea cual sea tu estilo, lo que está claro es que este vestido puede aportarte ese toque primaveral que tanto no gusta en esas fechas.