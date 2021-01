31 ene 2021

Nagores Robles suele apostar por looks coloridos como hizo con este vestido de Zara lila o esta camisa estampada perfecta para combinar con vaqueros. Sin embargo, también demuestra que los básicos son un acierto como ocurrió con este minivestido blanco, su color favorito. Ahora ha vuelto a confirmar el poder del negro con un traje de Zara que nos ha encantado.

La presentadora escogió para participar en el debate de 'La isla de las tentaciones' un look protagonizado por una de las blazers más bonitas de Zara. Se trata de una americana cruzada y entallada de corte largo y elegante con doble abotonadura en color dorado. Tiene el cuello solapa, cuesta 79,95 euros y aunque su precio no es de lo más asequible es una pieza en la que merece la pena invertir porque te pondrás con todo.

Nagore optó por combinarla con unos pantalones a juego, pero no un modelo básico de traje, si no que lo hizo con unas bermudas. Sí, has leído bien. La colaboradora añadió unos pantalones cortos de pinzas también negros consiguiendo sacar una versión más original del traje. Y aunque ella misma confesó que también son de Zara, debemos confesar que en la webde la firma no están disponibles. Eso sí, es una prenda que pudes encontrar fácilmente en cualquier tienda y hacer un conjunto tan bonito como el de Nagore.

La presentadora completó el look con unos stilettos de estampado de leopardo para darle un toque de color uqe va perfecto con las prendas negras y un moño 'messy' con el que estaba guapísima.