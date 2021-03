29 mar 2021

Hay quien espera la llegada de la primavera por los vestidos, otras porque por fin van a poder aparcar las botas y ponerse las sandalias y también quine quiere, simplemente, vestir ligero. Pero todas queremos que llegue esta temporada tan apetecible a la hora de vestirse para poder apostar por uno de los total look que más nos gustan y pasen los años que pasen siguen muy vigentes en el mundo de la moda, el denim. Así que su ya has copiado la tendencia denim que abrazan las influencers y te has apuntado las prendas de la colección vaquera de Stradivarius, que es denim con diseño de lujo a precios low cost, no te pierdas el total look denim más original y (atrevido) de la temporada, porque seguro que a ti también te va a enamorar.

La culpa de este nuevo capricho de moda la tiene Pull&Bear y en realidad, para complicar un poco más las cosas, no se trata de un look sino de dos. Y vas a tener que decantarte por las rayas o los bloques para escoger un look que queda espectacular, es vistoso y va a conseguir que seas la envidia de tus amigas.

Nuestro favorito es este con diseño de bloques tie dye tanto en la cazadora como en el pantalón, una propuesta que crea un resultado muy favorecedor, especialmente en el pantalón.

La cazadora viene con bolsillos delanteros y laterales, costuras visibles y cierre frontal de botones metalizados, tiene un precio de 39,99 euros y está disponible entre las tallas XS y XL. El pantalón por su parte es de diseño flare, el desteñido es diferente en cada prenda y viene con cinco bolsillos y tiro alto. Con un precio de 29,99 euros, está disponible entre las tallas 32 y 42.

Para aquellas que buscan algo aún más vistoso, este total look con tye die de rayas diagonales llega a una cazadora vaquera de diseño cropped, con bajo desflecado y bolsillos de plastrón con solapa en la pechera. Disponible entre las tallas XS y L, tiene un precio de 29,99 euros.

Los vaqueros son de diseño mom-fit, con bajo tobillero y cintura con trabilla y cierre de cremallera y botón. También cuestan 29,99 euros y están disponibles entre las tallas 32 y 44.