17 mar 2021

En los últimos meses el chaleco se ha convertido en una prenda que no puede faltar en tu armario. Y las firmas de moda han seguido apostando por él para las colecciones de primavera, con propuestas tan apetecibles como el chaleco de punto original y diferente de Zara que te va a enamorar o el más primaveral y divertido que arrasa entre las famosas. Pero en Pull&Bear no se han olvidado del tejido estrella de la temporada, el denim, para lanzar el chaleco que va a ser el protagonista de tus looks denim. Solo tienes que escoger el diseño que mejor se adapta a tu estilo, entallado o con rotos.

La firma de moda de Inditex ha incluido esta prenda en su última colección vaquera, con la que podemos apostar por los total looks o escoger la prenda que falta en nuestros estilismos. Y los chalecos están de plena actualidad, también en el tejido más ponible de la primavera.

El diseño más favorecedor, perfecto para realzar nuestra figura, es este chaleco vaquero entallado y de corte cropped.

Con cierre de botones metalizados en el frontal, escote de pico y costuras delanteras, tiene un precio de 25,99 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

La otra propuesta de Pull & Bear es este chaleco vaquero de corte recto con detalle de rotos en el frontal y la espalda, que tiene el bajo deshilachado.

Confeccionado al 100% algodón, tiene dos bolsillos de plastrón con solapa en la pechera y cierre frontal de botones metalizados. Podemos encontrarlo entre las tallas XS y L por 25,99 euros.