30 mar 2021

Es tiempo de blusas de flores y buena prueba de ello es que algunas de las que acaban de llegar a las tiendas se agotan todo el rato porque son las prendas perfectas para subir el nivel de tus looks gracias a su diseño y su apetecible estampado. Pero el print floral no es el único que es tendencia en este momento del año, y los cuadros también pegan fuerte. Algo perfectamente comprensible si viene en prendas tan bonitas como esta camiseta de tul que confirma que es posible llevar este tejido en tus looks de diario. Y cuando la veas, tan cargada de tendencias, no vas a querer dejar de ponértela.

Porque además de apostar por uno de los estampados tendencia del momento, viene con detalles que la convierten en la prenda ideal para hacer que tu estilismo celebre la primavera por los cuatro costados. Y como no podía ser de otra forma en este momento del año, apuesta por los volantes para convertirlos en los grandes protagonistas de nuestros looks.

En tonos verdes y violetas sobre fondo blanco, esta camiseta de tul viene con cuello subido y mangas cortas ligeramente abullonadas, acabadas en puño y decoradas con volantes.

De fit ajustado y cierre en la parte trasera del cuello con lágrima y botón, el frontal está adornado con cuatro filas de volantes a cada lado, produciendo un estilismo tan vistoso como elegante.

Con un precio de 69, euros, esta bonita camiseta de tul y volantes de Uterqüe está disponible en las tallas S, M y L.