23 mar 2021

Estamos a punto de entrar en la temporada alta de la camisa, reina absoluta de los looks de primavera que aún están en la zona del entretiempo. La tendencia reciente se ha dejado seducir por camisas bien distintas: la clásica camisa masculina blanca, la novísima camisa cropped y, por supuesto, la camisa azul de rayas blancas, a ser posible oversize. La nueva temporada nos trae, viva, una alternativa que va a enamorar a las amantes de lo cuqui: la camisarosa, mejor en silueta amplia y generosa. No existe otra prenda con mayor capacidad para alegrar un look y, de paso, quitarle varios años de encima. Si tienes más de 50, la necesitas.

Camisa de la nueva colección de Zara confeccionada en popelín rosa.

Nuestra primera opción, definitivamente, es esta camisa de popelín de Zara en un rosa chicle que es una locura. El patrón no puede ser más clásico, con el hombro caído y un bolsilló de plastrón en el delantero. La buena noticia es que la megamarca gallega propone esta camisa rosa hasta la XXL (¡notición!) y que su amplitud de comcepto da para bastante talla. Te la llevas a casa por 25,95 euros: maravilloso.

Camisa rosa coral confeccionada en satén de la nueva colección de H&M.

Si vas buscando un efecto algo más sofisticado, la nueva colección de H&M propone una camisa confeccionada en satén con un brillo espectacular y en un rosa coral maravilloso. Lleva cuello clásico, botones ocultos delante y canesú doble con pliegue de caja en la espalda, manga larga con puños sencillos y bajo redondeado. El precio sigue en la misma línea del capricho accesible: 25,95 euros.

Camisa rosa de rayas de la nueva colección de Zara, disponible hasta la XXL.

Nuestra camisa de rayas favorita, esta primavera, es rosa. Se trata de esta preciosa camisa de rayas de Zara, con un tono de rosa casi bebé y raya en un rosa más fuerte que enamora. El patrón es el clásico de la camisa masculina que está repitiendo la megatienda gallega: hombros caídos y bolsillo de plastrón delatero. El precio también es genial, 29,95 euros y las tallas, inclusivas: hasta la XXL.

Camisa estampada de la nueva colección de Zara, en rosa fucsia.

Una alternativa, por si vas buscando algo más espectacular: esta camisa rosa fucsia de la nueva colección de Zara, con un estampado súper alegre (29,95 euros).. Perfecta para quitarle seriedad y añadir sofisticación y ternura a cualquier look, sobre todo si tienes más de 40 o 50 y sigues creyendo que tienes que amoldarte a una etiqueta de seriedad. Esta camisa te va a permitir retroceder años en el calendario.