5 abr 2021

No vamos a ocultar el entusiasmo: no hemos visto en las colecciones de primavera de nuestras marcas favoritas ningún look que nos haya gustado más que este. Sin embargo, lo que más nos ha sorprendido no es tanto el look en sí (que nos alucina), sino que haya sido Laura Matamoros la que nos lo haya descubierto. Este traje a cuadrosvichy tiene un estilo entre tierno y cuqui que no le pega nada a nuestra influencer, más aficionada a lo deportivo.

Admitimos el mérito total de Laura Matamoros al habernos puesto sobreaviso con este maravilloso traje de la nueva colección de Uterqüe, aunque lo cierto es que el look aparece en la tienda online exactamente igual que lo lleva ella: acompañado por un fantástico sombrero azul de pescador a cuadros vichy que se ha agotado ya dos veces. No nos extraña nada.

El traje a cuadros vichy que lleva Laura Matamoros se agota en Uterqüe. pinit

El traje de la nueva colección de primavera de Uterqüe tiene una silueta cómoda ligeramente oversize y un estampado a cuadros vichy verdes y blancos fantásticos. El detalle que enamora definitivamente son los botones, que contrastan con un 'print' a cuadros vichy azul y dan el paso al sombrero con el mismo tono azul cielo. La combinación es tan bonita, que no nos extraña nada que tanto el traje como el sombrero se estén agotando en la tienda online.

Sombrero estilo pescador a cuadros vichy de Uterqüe. pinit

El sombrero estilo pescador de Uterqüe con dos tiras para atarlo con una lazada cuesta 29 euros, y ya se ha agotado dos veces en a tienda online. El traje también a cuadros vichy ya escasea en algunas tallas, así que date prisa. El pantalón lleva talle alto y un fit pensando para ajustar en cintura y caderas y buscar amplitud en las perneras (89 euros). La chaqueta blazer a juego lleva botonadura cruzada, bolsillos de tapeta y su fit es ligeramente oversize (159 euros).