22 mar 2021

Con botas altas, con zapatillas para un look más cómodo y con sandalias (planas o de tacón) en verano. La falda mini es una de esas prendas que puedes usar en un sinfín de ocasiones y que siempre es un acierto ya que no llega a pasar de moda. Puedes escoger una lisa o vaquera para un look básico o hacerte con un modelo más especial que sea tendencia como es el caso de esas tres de la nueva colección de Zara. El gigante de Inditex ha sacado tres modelos con las tendencias del momento: el rosa, los cuadros vichy -estos conjuntos (también de Zara) nos han enamorado- y el diseño pareo tan favorecedor.

1. Rosa

Si quieres unirte al que es color de la temporada, puedes hacerlo con esta falda mini de punto. Un modelo de corte evasé, talle alto y con apliques de joya en el bajo y en un lateral. Cuesta 29,95 euros y nos parece un diseño ideal para llevar tanto en un look casual como en uno más arreglado.

2. Cuadros vichy

Los cuadro vichy es un estampado que cuando llega la primavera no tarda en convertirse en tendencia. Este año viene con especial fuerza y esta falda que acaba de llegar al gigante de Inditex tiene todas las papeletas para hacerse viral. Cuesta 19,95 euros y nos encanta por su corte asimétrico con botones en un lateral.

3. Pareo

No hay diseño más favorecedor en una falda que las de estilo pareo. A pesar de que el modelo midi es el favorito, Zara se ha atrevido a lanzar este diseño estampado en largo mini que promete ser todo un éxito. De hecho, algunas de sus tallas ya están agotadas. Cuesta 25,95 euros y sin duda es la más original de todas. ¿Con cuál te quedas?