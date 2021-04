13 abr 2021

Confirmado, confirmadísmo. Los cuadros vichy son el estampado estrella de la temporada y no tenemos ninguna duda de ello después de ver este look de Marta Hazas. La actriz acudió a 'El Hormiguero' con uno de nuestros conjuntos de cuadros vichy favoritos de Zara y lo ha hecho con el de falda midi y top más vendido del gigante de Inditex. Ni las bailarinas de Zara Kids ni este conjunto de Primark han superado a este look de cuadros vichy que ha lucido la presentadora.

Hablamos de un conjunto en color azul y blanco de Zara que está formado por un cuerpo con escote asimétrico y diseño drapeado en un lateral, que cuesta 29,95 euros y que tiene su falda a juego. Un diseño midi con abertura lateral y también drapeado que puedes comprar por 29,95 euros.

En definitva, un estilismo que la estilista Montse Nieto describió como un look hipercombinable. "El Vichy es la tendencia de la temporada, este está formado por blusa y falda que juntos quedan como un guante, pero que también os lo podéis poner por separado. La blusa con un vaquero blanco o azul queda espectacular y la falda con una camiseta blanca, celeste o incluso de un color fuerte o rayas para las más atrevidas", explicó.

Marta lo combinó con unos zapatos de tacón cómodo y destalonados en color blanco de Wonders (89,90 euros). "Me encantan, yo soy muy fan de este tipo de zapatos, porque son muy estilosos y son comodísimos", explicó Montse. Y completó el outfit con unos pendientes rojo en forma de círculo de Bemeknes que "aportan luz, energía y mucha fuerza a este look tan sutil".