13 abr 2021

No tenemos ninguna duda: el rojo es el color de doña Letizia. Pocas veces la hemos visto tan favorecida e imponente como cuando recurre al color pasión por excelencia. No es patrimonio exclusivo de nuestra Reina. Lo cierto es que este tono suele favorecer, en general, a todas las mujeres con el pelo oscuro y la piel mediterránea, pues su luminosidad potencia la complexión típicamente española. Moraleja: si aún no tienes ningún traje rojo en el armario, es el momento de corregir el error.

Doña Letizia presidió el tributo del Congreso a la escritora Clara Campoamor vestida con un traje rojo de Roberto Torretta sencillamente impecable. Pocas veces hemos visto que una propuesta tan sencilla como un traje pantalón lograra un impacto de estilo tan memorable. Por suerte, tenemos algunas opciones en el low cost para sumarnos a este look excepcional. Vamos a verlas.

Tenemos varias opciones favoritas en el low cost, pero el traje rojo más cercano a la propuesta de Letizia está firmada por Asos Design y cuenta con un precio rebajado más que interesante. La americana clásica y entallada tiene un 20 por ciento de descuento (49,55 euros) y los pantalones otro tanto (se quedan en 26,35 euros). Corre, porque no quedan todas las tallas.

Zara propone una variación contemporánea del traje rojo que nos ha llamado mucho la atención, no solo por el estilismo que propone la megatienda gallega, que lo combina con un abrigo lila maravilloso. Se trata de un pantalón rojo de tiro alto y pernera ancha (39,95 euros) y una camisa de cuello alto y bajo asimétrico (39,95 euros), ambos confeccionados en un tejido fluido.

En la colección de tallas grandes de H&M encontramos otra versión del traje rojo de Letizia fantástica. Se trata de un pantalón tobillero rojo con cinturón de anudar y pinzas y perneras pitillo (29,99 euros) con una americana roja a juego. La chaqueta lleva cuello esmoquin, mangas tres cuartos con costuras fruncidas y va forrada (39,99 euros). Tienes este traje rojo en absolutamente todas las tallas.