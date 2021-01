21 ene 2021

Compartir en google plus

Desde el pasado 5 de enero, cuando presidió la Pascua Militar estrenando diseño español, no habíamos visto a doña Letizia en público (salvo su tradicional visita familiar a su padre, Jesús Ortiz, el día de Reyes). La borrasca Filomena y la gran nevada que dejó a su paso hizo que Casa Real cancelara su agenda, que hoy ha retomado la Reina con una reunión de trabajo con miembros del Patronato y el equipo directivo de la Fundación Telefónica. Para esta cita, en la que se iban a trazar las líneas estratégicas de su plan de acción en España para 2021, doña Letizia nos ha vuelto a hacer caso y, fiel a la estrategia de austeridad que guarda desde que comenzó la crisis del coronavirus y que han hecho que vuelva a ser la 'royal' más ahorradora de Europa, ha recuperado el que sin duda fue uno de sus mejores looks del año pasado.





VER 11 FOTOS ¿Seguirá repitiendo ropa doña Letizia en 2021? Los looks que nos gustaría volver a ver a la Reina este año

Hace solo unos días nos preguntábamos si, con el año nuevo, la Reina seguiría repitiendo look como había acostumbrado en 2020, donde no estrenó ni siquiera en los Premios Princesa de Asturias. Y la respuesta no se ha hecho esperar: parece que sí, que doña Letizia seguirá sacando partido a su fondo de armario.





VER 10 FOTOS Los 10 detalles de estilo que han marcado el año de la Reina Letizia: de sus look siempre repetidos a sus poderosas canas o sus mascarillas con mensaje

La Reina preside esta reunión en la Fundación Telefónica, que trabaja desde hace más de 20 años para ser catalizador de la inclusión social en la era digital. https://t.co/qtiJkJezG0pic.twitter.com/jO1bPU2XLX — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) January 21, 2021

En este caso, la Reina ha apostado todo al negro y ha elegido uno de los looks que desde Mujerhoy.com le animábamos a repetir este 2021: un sensacional vestido midi de silueta lápiz y líneas minimalistas en punto negro de COS que hace tipazo y que doña Letizia vuelve a lucir con su cinturón de Burberry y sus botas 'over the knee' de Steve Madden. Además, a su llegada la hemos visto protegiéndose del frío y la lluvia con su capa de Hugo Boss, una de sus prendas de abrigo favoritas.

La Reina estrenó este vestido de Cos en frebrero de 2020, cuando aún íbamos sin mascarillas, en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación. ¿Cuál será el próximo look de nuestra quiniela con el que veremos a doña Letizia?