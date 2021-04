14 abr 2021

Aunque a estas alturas del siglo XXI es prácticamente imposible que dejemos de lado las zapatillas de deporte, sí tenemos clara una cosa: han dejado de ser el elemento disruptor que le daba interés a los looks de tendencia. Conseguida su normalización hasta en los armarios más formales, toca encontrar formas más imaginativas de actualizar las piezas mas clásicas de nuestro armario. El objetivo es darle un renovado interés a cualquier vestido midi, pieza clave de la tendencia de primavera. Atención.

Nos habíamos acostumbrado ya a jugar el contraste deportivo-formal para darle un interés añadido a nuestros looks, pero ha llegado la hora de olvidarse un poco de este recurso. Por suerte, las influencers tienen todo el tiempo del mundo para pensar en cómo renovar nuestro arsenal de trucos de estilismo y, una vez más, nos han dado la solución. Es la siguiente: buscar un contraste, sí, pero esta vez en torno al eje masculino-femenino. ¿Cómo? Mezclando el vestido midi, cuanto más romántico, mejor con mocasines. Funciona a la perfección.

No estamos exagerando: no vas a encontrar combinación más favorecedora que esta en todo Instagram. Tiene todo a su favor. Los vestidos midi se adaptan a la perfección al estilo y tipo de cuerpos de cada una, con largos y patrones de lo más diverso. Si escoges un vestido con mangas abullonadas, cuellos bebé o adornos de volantes, no lo dudes: añade unos mocasines para triunfar por todo lo alto. Y si te entusiasma el look, puedes ir un paso más allá: atreverte con unos calcetines blancos. Boom.

Cada vez que tenemos entre manos una tendencia como esta, queremos saber cómo la lleva Blanca Miró, una de nuestras influencers favoritas por su capacidad para darle un giro a prácticamente cualquier look que se viralice en Instagram. Con el dúo vestido midi y mocasines lo ha vuelto a hacer. No solo añade unos leotardos estampados fastuosos, sino que los lleva con cangrejeras. Es una propuesta para muy, muy atrevidas, pero nos entusiasma.