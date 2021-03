21 mar 2021

Los mocasines son un tipo de calzado muy cómodo y que da un toque sofisticado a todos tus looks, incluso los más sencillos. Aunque no lo parezca, dada su suela plana, pueden llegar incluso a estilizar tus piernas y no creas que sólo es apto para los looks más clásicos, sino que puedes llevarlo con las prendas más de moda, como las chaquetas acolchadas.

Las influencers de más de 50 son unas enamoradas de este tipo de calzado y Pilar de Arce, una de nuestras favoritas, nos ha enseñado en su Instagram su elección en color rojo.

Son unos mocasines de piel con acabado en ante, banda sobre el copete en ante del mismo color y detalle de cadena bañada en oro. Se trata del modelo Cassin de la firma Franca Rosé y puedes encontrarlo en cuatro colores: el rojo que ha llevado Pilar, otros en color verde caqui, en color camel y en color mostaza. Cuestan 129,90 euros y son elaborados artesanalmente.

Pilar de Arce, que tiene más de 200.000 seguidores en Instagram, los ha combinado con unos vaqueros con el bajo deshilachado y una chaqueta beige con bolsillos delanteros y cierre de cremallera que nos ha encantado. El corte de los mocasines añaden un punto sofisticado al look y su color rojo intenso, le da un toque desenfadado y juvenil que tanto le favorece.

Si te animas a probar este tipo de calzado tan cómodo y favorecedor, hemos encontrado otras dos opciones maravillosas y muy coloridas.

El primero es este mocasín de ante color mostaza de Asos. Son comodísimos y están rebajados, de 41,99 a 16,75 euros.

Nuestra segunda opción son estos mocasines naranjas de Marco Tozzi para Zalando. Cuestan 39,95 euros y, al igual que los de Pilar, tienen una cadena en la parte superior del zapato (aunque esta no está bañada en oro).

Si quieres un calzado cómodo y rejuvenecedor, ya lo sabes, opta por unos mocasines en colores vivos y alegra tus looks más básicos.