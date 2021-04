20 abr 2021

No falla: look que lleva Nuria Roca, look que se convierte en un éxito rotundo. Da igual que sea en El Hormiguero o en sus redes sociales, donde se ha convertido en una auténtica influencer, la presentadora nos inspira cada día con estilismos que, nada más verlos, queremos copiar: desde sus compras de primavera a su nueva blazer de Zara, sus sandalias de tacón cómodo o, como en este caso, un traje con el estampado más original de la primavera que, además, está rebajado.

Nuria Roca ha demostrado que no tiene miedo a casi nada a la hora de vestir. Se atreve con los colores flúor más llamativo, con los estampados más arriesgados y las combinaciones más locas. Y, además, le sientan de maravilla, como ha vuelto a demostrar con un dos piezas de inspiración setentera de las rebajas mid season de Mango que ya nos había enamorado nada más verlo en tienda.

Compuesto por una blazer entallada (rebajada a 39.99 euros) y un pantalón acampanado con cintura marcada (29.99, antes 39.99 euros), este conjunto de Mango tiene un original estampado psicodélico en tonos beige y maquillaje sobre fondo negro que podría estar sacado del armario 'de juventud' de nuestras madres. Protagonista absoluto de cualquier look, lo mejor es hacer como Nuria Roca y lucirlo con prendas básicas que no le roben protagonismo: un top negro y unas sandalias minimalistas serán más que suficientes para conseguir un estilismo original, muy favorecedor, atrevido y con un 'efecto rejuvenecedor' inmediato.

¿La mala noticia? El pantalón está casi agotado (solo quedan las tallas 32, 34 y 36) y la chaqueta ha volado ya...