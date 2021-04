13 abr 2021

Tenemos que reconocerlo, Nuria Roca se ha convertido en una de nuestras mejores fuentes de inspiración cuando no sabemos qué ponernos o, simplemente, cuando queremos crear looks favorecedores y llenos de estilo. La presentadora arrasa con su faceta de influencer y cada una de sus publicaciones en Instagram nos da ideas para crear nuestros estilismos del día a día: la ropa que lleva en El Hormiguero, sus sandalias favoritas, sus combinaciones estrella, sus looks más favorecedores y rejuvenecedores o, como es el caso de hoy, las últimas novedades de su armario para la primavera.

Nuria Roca ha hecho del color la seña de identidad de su estilo, y no puede haber tendencia de más rabiosa actualidad esta temporada que, precisamente, esa apuesta por el color (del amarillo, al verde, al azul o al rosa). Por eso, entre las nuevas prendas del armario de primavera de Nuria Roca, los tonos llenos de vida son los protagonistas.

Con camiseta de rayas navy y vaqueros (un básico infalible que vuelve cada temporada), Nuria Roca nos enseña sus últimas adquisiciones (un paquete de los personal shoppers online de Lookiero): unos jeans culottes en blanco (los favoritos de su compañera Tamara Falcó) perfectos para combinar tanto con un suéter coral y zapatillas en un look ‘sporty’, como con una blusa verde estampada de inspiración setentera y taconazos para una versión más sofisticada. Además, en un tono carmesí más intenso, la presentadora combina unos pantalones de pinzas súper favorecedores con una blusa de estampado floral al que da un ‘twist’ de estilo genial al lucirla anudada en la cintura.

¿Cuál es tu favorito?