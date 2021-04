21 abr 2021

¡Alerta tendencia a la vista! El crochet que nos hacían nuestras abuelas ha vuelto actualizado por todo lo alto. Porque no solo va a estar de moda en prendas como este vestido que queda ideal con sandalias planas o este original chaleco de ganchillo, también lo llevaremos en el calzado cómodo de la mano de estas sandalias atadas de Zara que no te vas a querer quitar en todo el verano o en peinados con estos accesorios para el pelo que ha lanzado la misma firma.

Una vuelta a la infancia en todo regla y con la que nos adelantamos al verano. Sí, ya estamos pensando con qué bikibi los vamos a combinar. ¿Punto a favor? Que podrás compartirlos con tu hija o con tu madre: a los 20 favorece y a los 50 rejuvenece. ¡Dentro complementos!

Nuestra primera apuesta va para una diadema ancha de crochet estilo tirante que es puro color y que va a elevar todos tus looks de primavera y verano a otro nivel. ¡Pan comido para nuestras abuelas! Si no, está disponible en color crudo, pero también en color naranja y cuesta 9,99 euros en Zara. Podrás llevarlas sobre la frente al más puro estilo hippie o a modo de diadema clásica para retirar toda la melena y que no te moleste en ningún momento. ¡Pero hay más!

Otra opción super favorecedora es una diadema triángulo tipo pañuelo que se ata en la parte baja de la cabeza y que ya llevábamos en los 90 con mucho estilo. Eso sí, esta versión de ganchillo nos ha conquistado. El pelo suelto es la mejor opción para lucirla, pero también podrás añadirlo flequillo o una trenza de lo más favorecedora. También cuesta 9,99 euros y está disponible en dos tonos preciosos: uno tostado y otro verde agua.

Y para demostrar que la vida de la ropa de ganchillo sigue invadiendo accesorios y otros complementos, la firma de Inditex no solo ha añadido bolsos con este tejido, también tiene disponibles varios gorros bucket que son pura tendencia y que te van a salvar al vida estas vacaciones. No los pierdas de vista porque muchas famosas e influencers ya lo están poniendo de moda ¿Con cuál te quedas?