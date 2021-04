21 abr 2021

Además de zapatos como los mules o las bailarinas, hay un calzado que no puede faltar nunca en tu armario de primavera: las alpargatas. Si las zapatillas blancas que están de moda no te terminan de convencer por su estilo demasiado 'sport' y buscas algo cómodo y ponible para el día a día, este tipo de calzado es perfecto. Y entre todas las disponibles de esta temporada, hemos encontrado unas que tienen el sello influencer que te van a enamorar. Y además están fabricadas en España de manera artesanal. ¡Lo más!

Hablamos de una colección cápsula que Polín et moi, la marca española de prendas y complementos para mujer, ha lanzado junto a Lucía Bárcena. Una selección de 5 modelos exclusivos de alpargatas, el producto más icónico de la firma, que se diseñan y fabrican artesanalmente en España cuidando al más mínimo detalle todo el proceso. En definitiva, cinco alpargatas que componen esta colección, en diferentes estilos, alturas, forma y materiales, que se convertirán en un buen aliado para completar con éxito cualquier look para una tarde o plan de verano.

El modelo más cómodo, estilizador y ponible es uno de los favoritos de la propia Lucía Bárcena. Se trata de un modelo con una cuña de esparto muy cómoda, que va atada al tobillo con una cinta azul y que tiene un bonito estampado floral que pega con todo. Cuestan 75,95 euros y si la cuña no te convence para el día a día, debes saber que también han sacado un modelo plano ideal.

Se trata de un diseño similar al anterior pero que tiene como protagonista el estampado de la primavera: los cuadros vichy, que van incluidos en las cintas para atar. Cuestan 69,95 euros y son otro modelo con el que arrasarás. ¿Cuál es tu favorito?