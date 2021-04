21 abr 2021

Esta temporada los estampados han llegado con fuerza. Y no es de extrañar. La primavera es el momento perfecto para darle color a tus conjuntos. Seguro que ya te has hecho con algún vestido o una falda con el que lucir un look más alegre, acorde a esta época del año en que los días se alargan y las temperaturas se vuelven más suaves.

Pero tenemos la prenda definitiva si lo que buscas es un estilo que te haga sentirte joven (independientemente de cuál sea tu edad). Se trata de una blusa fluida de Zara cuyo estampado multicolor nos encanta.

Tiene el escote de pico y la manga larga amplia. El cierre frontal es cruzado, con un cinturón del mismo tejido. No obstante, esconde un secreto. Tiene un cierre con botones oculto, lo que la hace muy cómoda de llevar sin miedo a que pueda abrirse en un descuido.

Puedes combinarla con unos sencillos pantalones blancos y estarás lista para lucir tipazo. Pero lo mejor de esta prenda es que es mucho más que una blusa. Si te pones debajo un top liso, puedes llevarla abierta y se convierte en una chaqueta muy favorecedora.

Aún tenemos una opción más. Por una vez, si no eres muy alta te vas alegrar, ya que esta alternativa es para ti. Y es que la blusa es lo suficientemente larga como para usarla a modo de vestido. De esta forma, tus piernas se alargarán hasta el infinito, haciéndote parecer mucho más alta.

Esto nos permite tener dos y hasta tres prendas en una sola. Así, podrás lucirla en diferentes ambientes, adaptando tu look a cada ocasión, pero sin renunciar a este fabuloso estampado que nos ha enamorado.

Es una blusa para todas. Da igual el tipo de cuerpo que tengas, seguro que te favorece. Por suerte, está disponible en todas las tallas, desde la XS hasta la XXL. Y su precio es muy asequible: 39,95 €.