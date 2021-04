21 abr 2021

Aunque es innegable que el estampado de flores es uno de los más exitosos de la temporada y está presente en todas las colecciones, esta primavera también se ha colado entre los print tendencia los lunares, que son oficialmente el estampado más elegante de la primavera. Pero Zara ha incluido una nueva propuesta que ya se ha convertido en nuestro nuevo estampado favorito y no vamos a dejar de ponérnoslo, el de cerezas.

Y lo ha hecho con un diseño puramente veraniego que ha llevado a un vestido, un top y una falda mini que, a pesar de que la meteorología no acompaña, no podemos esperar a ponernos. Porque no sabemos si es por la sugestión del catálogo o simplemente porque nos inspiran buen tiempo, cuando pensamos en ellas nos vemos ya en nuestra playa favorita.

La prenda que más nos ha gustado es este vestido con escote de pico y tirantes medios que tiene detalle de pliegues en el pecho y cierre lateral con cremallera oculta en costura. En color crudo, con estampado de cerezas a lo largo de toda la prenda, podemos encontrarlo entre las tallas XS y XXL por 25,95 euros.

Si lo que buscamos es una prenda que podamos combinar con nuestros shorts denim favoritos, Zara tiene con el mismo estampado este cuerpo de escote de pico pronunciado y tirantes con cierre frontal con lazada en el mismo tejido y bajo acabado en volante. Cuesta 19,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XXL.

Y para aquellas que busquen la falda mini más bonita del momento, esta de tiro alto, en crudo con estampado de cerezas y cierre lateral con cremallera oculta en la costura es ideal. Tiene un precio de 19,95 euros y podemos encontrarla entre las tallas XS y XL.