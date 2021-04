21 abr 2021

Las colecciones de la temporada primavera-verano de Uterqüe han llegado cargadas de propuestas a tener en cuenta para nuestros estilismos de las próximas semanas. Y tienen de todo, desde caftanes que han nacido para colarse en tus looks de diario a los pendientes que son una auténtica obra de arte. En lo que respecta a los vestidos, hemos encontrado en su catálogo dos vestidos midi y uno corto que van a ser el comodín perfecto para tus looks de temporada. Y cuando no sepas que ponerte pero necesites un look espectacular, estarán en tu armario dispuestos a echarte una mano.

Para hacerlos más funcionales y ponibles Uterqüe ha apostado por el siempre socorrido negro para estas tres prendas tan bonitas como elegantes que se van a convertir en nuestro recurso cuando tengamos una cita importante por delante. Solo tienes que encontrar los accesorios que mejor combinan con ellos y prepararte para lucir un look espectacular.

Uno de lo diseños más vistosos, que viene en uno de los estilos más solicitados de esta temporada, es este vestido camisero en negro con bordado a contraste en blanco. Confeccionado en tejido de algodón, viene con cinturón a tono con hebilla.

Este vestido corto que queda por encima de la rodilla tiene cierre de botonadura central, tiene un precio de 159 euros y solo queda en las tallas XS y S.

También tiene un precioso bordado otra propuesta de Uterqüe, aunque en esta ocasión es de largo midi, está confeccionado en tejido fluido y tiene tirantes finos.

Con bordado a mano con hilos y abalorios a contraste en blanco y gris, cuesta 159 euros y solo queda en las tallas XS, S y M.

El más sencillo y combinable de todos ellos es este vestido negro confeccionado en tejido de crepe, con escote en V y solapas con muesca.

De manga larga y detalle de tablas en la falda para un volumen evasé, tiene cierre frontal de botones dorados y cuesta 129 euros. Podemos encontrarlo entre las tallas XS y L.