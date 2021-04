29 abr 2021

Es innegable que en esta época del año es mucho más fácil encontrar el estilismo con el que salir a la calle, no solo porque las prendas nos permiten encontrar looks favorecedores si no porque además las firmas de moda nos proponen multitud de conjuntos con los que tenemos mucho más fácil vestirnos. Y ya hemos anotado en nuestra lista de la compra el elegante y estiloso conjunto de bermudas y blazer que parece de lujo o el conjunto definitivo que estiliza y sienta de maravilla. Una lista a la que acabamos de sumar estos tres conjuntos de top y falda con los que Zara nos regala un total look muy favorecedor que no vamos a cansarnos de ponernos.

Con diseños estampados en fucsia, verde o multicolor, ha sido verlos y desear que de una vez por todas llegue el buen tiempo para ponérnoslos todo lo que nuestra agenda social nos lo permita, porque son preciosos. Y porque si nos hacemos con ellos además tendremos dos prendas que podemos combinar con camisetas o shorts que seguro que ya tenemos en nuestro armario.

Nuestro favorito es este en color fucsia con estampado de flores rojas en ambas prendas. El top está confeccionado en mezcla de lino, viene con cuello halter y bajo con acabado en elástico, mientras que la falda en el mismo material tiene el bajo acabado en línea evasé con abertura.

El top podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL por 25,95 euros mientras que la falda cuesta 29,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Para aquellas que quieran llevar a sus looks uno de los tonos estrella de la temporada, el verde, Zara ha lanzado este conjunto de top cropped con escote corazón y manga corta abullonada acabada en elástico y falda midi de tiro alto y línea evasé.

El top, que tiene un bonito detalle de frunce frontal, podemos encontrarlo en las tallas S, M y L y cuesta 15,95 euros, mientras que la falda de cintura elástica tiene un precio de 25,95 euros y está disponible en las mismas tallas.

Por último, este bonito conjunto de estampado geométrico en azul blanco y marrón, viene con un top cuello halter y tirantes anchos, con abertura en la espalda y cierre con lazada en el mismo tejido. La falda por su parte es de tiro alto y cintura elástica ajustable con cordones.

El top, que viene con pañoleta triangular en el mismo tejido de regalo, cuesta 25,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL, y la falda, acabada en volante, podemos encontrarla entre las tallas XS y XXL por 39,95 euros.