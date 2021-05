3 may 2021

La decisión de Rocío Carrasco de narrar su versión de lo vivido durante el matrimonio con Antonio David -esto es lo que ha contado de su hija en los minutos eliminados- ha provocado un gran revuelo y ha despertado opiniones de todo tipo que ha desencadenado un debate sobre feminismo y violencia de género. Además, han sido muchos los rostros conocidos que han querido apoyar a Rocío Carrasco de manera pública y directa, sin embargo otras podrían haberlo hecho de forma indirecta. Y ha sido con el traje rosa que esconde un poderoso significado detrás que se ha convertido en tendencia, que ha llevado Carmen Calvo y al que ahora se ha unido Eva González.

Eva González ha vuelto a las grabaciones de 'La Voz' esta vez para comenzar con la edición Kids. Una vuelta al trabajo que le ha puesto muy contenta y que ha estrenado con una rueda de prensa ante los medios de comunicación y para la que escogió un traje en color rosa fucsia. Un dos piezas de chaqueta y pantalón muy parecido al que ha llevado Rocío Carrasco y con el que ha confirmado que es ya una de las tendencias del momento.

Se trata de un traje formado por una blazer larga y de diseño cruzado y un pantalón de pinzas de Theory que ya no está disponible en la página web de la firma. Un look que Eva completó, de la mano de su estilista Inma Fernández, con una blusa a juego y sandalias de tacón en el mismo tono apostando así por un look monocolor.

Traje rosa de Sfera. pinit

Si tú también quieres unirte a esta tendencia feminista, tenemos la opción low cost perfecta y está en Sfera. La firma tiene disponible un conjunto de chaqueta con cinturón (49,99 euros). y un pantalón de pernera recta (35,99 euros) en rosa fucsia que es ya uno de los conjuntos más vendidos del momento.