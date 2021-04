28 abr 2021

La docuserie que nos sigue manteniendo en vilo, “Rocío, contar la verdad para seguir viva”, vuelve esta noche a las 10.00 en Telecinco tras el receso que se produjo la semana pasada con la entrevista en plató a Rocío Carrasco. Una docuserie que está dando voz a la violencia de género y que cuenta con el testimono de una mujer famosa y víctima de este tipo de violencia (otra famosas que contaron lo mismo, como Antonia Dell'Atte no tuvieron la suerte de ser creídas). El capítulo de hoy tiene un título muy esclarecedor, “Miedo”, y en él la protagonista repasa su vida desde 2006 a 2012. Pero en lo que se va emitir esta noche no aparece el metraje inicial del episodio. Tras la experiencia en plató de la semana pasada Rocío Carrasco ha pedido a la productora de la docuserie que recorte 11 minutos del metraje original y esta ha accedido. ¿Qué aparecía en esos minutos que no podremos ver esta noche? ¿Por qué ha tomado Rocío Carrasco esa decisión? ¿Está protegiendo a Rocío Flores?

Qué contaba Rocío Carrasco en los minutos cortados de “Rocío, contar la verdad para seguir viva”

Han sido en total 11 minutos y 38 segundos los que han sido eliminados del metraje final del episodio en dos partes que se podrá ver esta noche. La propia productora de la docuserie ha reconocido que eran los minutos y segundos más “escalofriantes” del relato de Rocío Carrasco y que los han recortado por expreso deseo de la hija de Rocío Jurado porque consideran que “al quitar estos minutos la historia no se desvirtúa y se llega a entender perfectamente”. Evidentemente la protagonista de esos escalofriantes minutos es Rocío Flores.

El testamento de Rocío Jurado, la participación de algunos de sus familiares cercanos en realities, el accidente de tráfico de Ortega Cano… todas estas cosas pasaron en ese periodo de tiempo y serán explicadas en el documental. Pero no es de esos minutos de grabación de los que Rocío Carrasco ha decidido prescindir: ella ha recortado minutos de exposición de su hija Rocío Flores.

antonio David Flores, Rocío Carrasco y Rocío Jurado, a la salida del hsopital tras el nacimiento de Rocío Flores. pinit

En el capítulo de esta noche Rocío Carrasco analiza cómo la relación con su hija, Rocío Flores, cae a la deriva final. Habíamos abandonado su relato en el momento en el que se reencuentra con su hija tras estar ausente durante cuatro meses y esa niña de nueve años lo primero que le dice al verla es “¿qué va a pasar ahora (que la abuela ha muerto) con las casas de Miami?”.

Entre los episodios que no aparecerán esta noche está el incidente del cuchillo en la cocina (en el que Rocío Carrasco fue herida en una mano y Rocío Flores era quién llevaba el cuchillo) y tampoco hablará Rocío Carrasco de cómo la hablaba su hija en su adolescencia (aunque sí queda reflejado en las sentencias judiciales). Además se puede leer entre líneas cómo era la dinámica familiar por lo que aparece en el avance del nuevo episodio. En él Rocío Carrasco confiesa: “Yo empiezo a tener pánico a los lunes, a esos lunes de regreso de los niños (de la casa de su padre). Las tres noches anteriores no duermo. El lunes, desde que me levanto hasta que llegan los niños me lo paso en el baño. Vomito, me dan ataques de pánico”.

Y aunque nos vayan a ahorrar los detalles más escabrosos de la paliza que Rocío Flores le dio a su madre en 2012, lo poco que se cuenta en el avance ya da para hacerse una idea de la situación. “Mi hija antes de darme dos besos ya me dice: no sabes la que os tienen preparada. A esta casa en septiembre no me trae ni un juez ni tu madre ni tu padre que están bajo tierra”. Sobre el día de la agresión en sí, Rocío Carrasco narra cómo era su hija quien gritaba “no me pegues” mientras la golpeaba.

Video: Rocío Carrasco, el drama de una familia en ruinas

La decisión de Rocío Carrasco de eliminar esas declaraciones responde a su necesidad de seguir protegiendo a su hija a pesar de todo, algo de lo que habló en el programa del miércoles pasado. “Yo estoy contando este episodio de mi vida tan horroroso porque sin este episodio no puedo explicar la magnitud del monstruo que es su padre. Porque este episodio, él llevar a su hija y transformarla en eso, es su obra maestra para matarme. Si yo hubiese podido evitar contar esto lo hubiese evitado”, afirmó entonces en el plató de Telecinco.