7 may 2021

Compartir en google plus

La primavera es el momento ideal para sacar del armario todas esas camisas que no te pones en verano porque hace demasiado calor y en invierno quedan ocultas por jerséis y cárdigans. Y en nuestras firmas favoritas ya hemos encontrado la camisa blanca más bonita de la temporada o aquellas que son la prenda imprescindible (y muy barata) de la primavera. Pero en la nueva colección de Uterqüe hemos encontrado las camisas que van a revolucionar tus looks y no vas a dejar d eponerte.

Y hay propuestas para todos los gustos, desde el socorrido blanco a los estampados tendencia del momento, con flores o con rayas. Tres camisas ideales para elevar por sí solas tus looks más sofisticados y que combinarán a la perfección con tus pantalones favoritos.

La más primaveral de todas ellas es esta camisa de lino con estampado en varios tonos de azul y aguamarina. Confeccionada en un tejido de lino de alta calidad, viene con un precioso volante a cada lado del escote.

Los volantes también están presentes con diseño cruzado en las mangas abullonadas y el cuerpo de la prenda es de diseño entallado. Está previsto que llegue a la web de la firma en las tallas S, M y L, con tiene un precio de 79 euros.

Otra propuesta ideal para combinar con shorts y pantalones en color blanco o azul es esta camisa de algodón con estampado de rayas verticales en esos tonos y apliques de guipur en las mangas.

Estos apliques también están presentes en el pecho y los puños, y la camisa tiene cuello clásico y cierre frontal de botones forrados a tono. Disponible en las tallas S, M y L, cuesta 79 euros.

La última, aunque no menos importante, es esta camisa blanca confeccionada en popelín, con cuello en pico y cierre de botón dorado en el frontal, seguido de otros a tono.

Las mangas tienen volumen en los hombros y los puños cierre de botón a tono. Con un precio de 69 euros, está disponible en las tallas S, M y L.