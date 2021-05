15 may 2021

Que un calzado asequible resulte cómodo no siempre parece posible. Por suerte, hay excepciones. Ya te mostramos los botines deportivos con los que dar un toque moderno a tu look, pero si las zapatillas no van con tu estilo, tenemos otra opción.

Hablamos de las bailarinas Br'easy de Decathlon. Se trata de un calzado especialmente pensado para largas caminatas. Esto hace que resulten muy confortables, por lo que podrás llevarlas durante horas sin que tus pies sufran.

Son perfectas para completar un look de estilo deportivo sin necesidad de recurrir a las zapatillas. Pero no solo eso. También podrás usarlas con tus conjuntos casual de primavera o verano.

Además de ser transpirables, se pueden ajustar gracias al cierre de velcro oculto en las tiras que tiene en el empeine. Es por ello que resultan tan cómodas y agradables de llevar.

Otro de los detalles que las hacen interesantes es la suela. No solo es bastante gruesa, sino que además está fabricada con espuma EVA. Este material absorbe los impactos y mantiene nuestros pies a salvo de las irregularidades del terreno, ya sea haciendo deporte por el parque o caminando por la calle hacia el trabajo.

También es importante destacar que son muy ligeras y flexibles gracias a la abertura del empeine. Esto facilita la marcha deportiva, pero también resulta realmente útil para tus desplazamientos diarios.

Están disponibles en tres versiones diferentes. Las de color blanco nieve tiene detalles en gris perla. También las puedes encontrar en negro y gris carbón. Por último, las tienen en gris acero con los detalles en turquesa pastel.

No todos los colores están disponibles en todos los números, por lo que tendrás que comprobar la disponibilidad en la web o en las tiendas. En cuanto a su precio, es de 24,99 €.