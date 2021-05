17 may 2021

El top es una de las prendas que no puede faltar en tu armario de primavera-verano, ya sea para llevarlo con espalda descubierta o con escote asimétrico. Las firmas de moda saben, como nosotras, que cualquier look de temporada mejora con esta prenda, por su vistosidad, su comodidad y nos permite estar frescas. Y en Massimo Dutti han incluido en su última colección una última propuesta que no sabemos si es un top o una camisa pero no nos importa porque es ideal para crear looks impecables con pantalones.

Disponible en tres colores diferentes este top halter de Massimo Dutti te va a quedar igual de bien con shorts o con pantalones largos. Porque tiene la vistosidad y la elegancia de las camisas pero la comodidad y la frescura de los tops veraniegos. Y la unión es tan apetecible como ponible en nuestros looks de las próximas semanas.

El que está disponible en color teja y en color negro está confeccionado en tejido 100% ramio, con cuello halter y cierre mediante botonadura frontal oculta por tapeta.

Con manga sisa y cuello camisero, podemos encontrar ambos tonos entre las tallas 34 y 42 por 39,95 euros.

Para el top en color blanco Massimo Dutti se ha decantado por el lino y viene con cierre frontal de botones vistos y cuello camisero.

Con manga sisa, cuesta 39,95 euros y está disponible entre las tallas 34 y 42.