23 may 2021

Que el tiempo continúe siendo inestable no significa que el calendario no siga avanzando. Así pues, el verano se va acercando poco a poco. Es por ello que no podemos evitar fijarnos en looks inspiradores y, como consecuencia, en nuestro armario empiezan a aparecer vestidos fresquitos y minifaldas de colores.

Hoy te traemos una opción diferente pero igual de veraniega. Se trata de un conjunto formado por un pantalón fluido y un top de estilo croché que ha hecho las delicias de Instagram. Y no nos sorprende, porque sienta genial.

El pantalón fluido resulta cómodo y fresco pinit

El pantalón de Zara es ancho y fluido, por lo que resulta cómodo y fresco. El tiro alto no solo hace parecer más alta, sino que además recoge la cintura y estiliza la figura.

Nuestro favorito es el de color cobre, pero también lo puedes encontrar en malva claro o en negro. Este último es el único que aún tienen en todas las tallas (de la XS a la XXL). Cuesta 22,95 €.

El top de estilo croché cuesta 22,99 € pinit

El look lo completa un top de Asos de estilo croché en color crema. Va anudado al cuello y tiene un lazo en la espalda. El bajo tiene forma de pico, pero, si prefieres lucir abdomen, puedes doblarlo y ocultarlo bajo el propio top.

Ha tenido tanto éxito que algunas tallas ya están agotas, por lo que tendrás que comprobar su disponibilidad en la página web. En cuanto a su precio, es de 22,99 €.

El conjunto es muy agradable de llevar, lo que se agradecerá especialmente cuando las temperaturas sean elevadas. Además, La combinación de tejidos y colores da un aspecto fresco y juvenil que resulta muy favorecedor.