1 jun 2021

Compartir en google plus

Estamos en una época en la que prima la comodidad por encima de todo. El 'comfy mood' se ha apoderado del mundo de la moda y, por supuesto, del calzado. Y aunque parece que el diseño y el estilo está reñido con la comodidad, son muchas las famosas que han confirmado que no es así, que se puede ir cómoda y monísima sin morir en el intento. Y lo han hecho con modelos de sandalias ideales como estas tipo cangrejeras que tiene Ariadne Artiles o estas negras planas que ha llevado Eva González y que ahora también ha lucido Nuria Roca.

Además de sus colaboraciones en 'El Hormiguero, sus nuevos proyectos como presentadora y su papel como actriz en una obra de teatro, Nuria Roca también tiene tiempo para explotar su faceta como influencer. Día a día actualiza su perfil de Instagram con consejos de moda y belleza que gustan y mucho a sus seguidores y que suelen ser todo un éxito. ¿El último? Las sandalias cómodas que se han convertido en sus favoritas.

Video: 10 looks ideales para llevar con sandalias planas

Se trata de unas sandalias planas de tiras a juego de Pikolinos. En concreto, es un modelo con sujeción de correa en la parte posterior que lleva unas tiras cruzadas en la zona del empeine y que puedes comprar por 79,95 euros. "Sé que no me los voy a quitar en todo el verano... son súper cómodos y me van con todo, vestidos, faldas, vaqueros...", escribió Nuria junto a una fotografía en la que presumía de ellas y enseñaba lo bien que quedan.

Y estamos más que de acuerdo con Nuria. Nos gustan porque son un modelo muy ponible y que pega con todo, pero también porque incluye una plantilla acolchada que busca el máximo confort en la pisada consiguiendo que sea uno de los calzados más cómodos del verano. Además, si el negro no te termina de convencer, debes saber que estas sandalias están disponibles en otros colores como el marrón o el mostaza.