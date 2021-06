3 jun 2021

Prepárate porque vienen curvas. Y no solo porque este conjunto estampado que te proponemos como prioridad absoluta realza cada una de ellas. La verdad es que hacía tiempo que no veíamos una propuesta tan impactante, fresca y personal en una marca más o menos accesible. Es cierto: no se trata de un look del low cost. Pero sienta de maravilla. No nos digas que no merece la pena comprar un poquito menos de fast fashion para hacerse con este conjunto estampado de falda tubo y camisa. No lo vas a encontrar en una megatienda, sino en una marca española con proyección global: Desigual.

La camisa de Desigual tiene 'fit' oversize y permite llevarla como vestido. pinit

Es cierto que pocas influencers españolas pueden lucir este tipo de look con tanto acierto como Marta Lozano: el aire latino y también Hollywood de este diseño de Desigual le va como anillo al dedo a su complexión mediterránea y a sus impresionantes curvas. Sin embarbo, estamos seguras de que este look le va a quedar bien a cualquier mujer que se enfunde en esta falda tubo, con la camisa con o sin nudo. El contraste entre el estampado de rayas (olas, dice Desigual) de la falda y el de la camisa es de una sofisticación brutal.

La espectacular falda lápiz de Esteban Cortázar para Desigual. pinit

Camisa y falda forman parte de la colección diseñada por el colombiano Esteban Cortázar para Desigual. La camisa tiene un 'fit' oversize, mangas murciélago y lleva impresionada trazos de la obra de Valentino Cortazar ''El beso'. Puedes llevarla anudada en plan 'crop', abierta o cinouso como vestido (79,95 euros). La falda lápiz con blonda en el bajo lleva un 'print' con líneas verticales rojas y blancas y tiro alto (89,95 euros). Es cierto: el precio excede un poco lo que habitualmente te solemos proponer, pero el efecto moda es brutal. Merece la pena ahorrar.