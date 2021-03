18 mar 2021

Compartir en google plus

La primavera es el mejor momento para apostar por los looks conjuntados, porque no necesitamos prendas de abrigo y vamos a poder lucirlo al completo. Y las firmas lo saben bien y nos proponen diseños para un estilismo total o para un par de prendas que eleven nuestros looks. Como el conjunto de sobrecamisa y pantalones anchos de Zara que te hará soñar con la primavera o este conjunto de top y cárdigan de crochet que promete arrasar entre las perchas de Mango. En Lefties acaban de incluir en su última colección tres conjuntos cómodos, bonitos y baratos que se van a convertir en tu comodín primaveral.

Porque además de llegar con estampados tendencia vistosos que son ideales para la temporada que viene, al hacernos con un conjunto en realidad estamos metiendo en nuestro armario tres looks, el que creemos con la camisa y el pantalón que lo componen y los que encontremos cuando los combinemos con otras prendas. Una apuesta segura para maximizar nuestras compras y sacarles todo el partido que merecen.

La firma low cost de Inditex ha apostado por el siempre efectivo estampado de leopardo en tonos marrones y negros, un estampado tropical en morado y rosa y un estampado primaveral en lila y turquesa para estos conjuntos que cuestan menos de 20 euros.

La camisa es de diseño oversize y manga corta, con cuello camisero y confeccionada en un tejido muy ligero y fresco. Tiene un precio de 9,99 euros y está disponible en los tres diseños entre las tallas S y XL.

El pantalón es de tiro alto y las perneras son de corte recto con mucho volumen. Con cintura elástica, tiene cierre de cremallera y botón y el mismo precio que la camisa, 9,99 euros. Podemos encontrarlo entre las tallas XS y XL.