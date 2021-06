3 jun 2021

Hay muchas formas de dar un toque rejuvenecedor a tu imagen y la primera es, sin duda, el pelo. Blanca Romero lo sabe y por ello ha apostado por un cambio de look con este corte shaggy con flequillo que le queda de maravilla. Sin embargo, no solo el cabello es parte esencial de tu look, si no también la ropa. La actriz también es consciente de ello y ha querido combinar su nueva melena con una de las prendas favoritas del momento: el vestido midi camisero. Y ha hecho como Nuria Roca y ha fichado en las rebajas de Mango un modelo ideal y muy favorecedor.

Blanca es una de las famosas que está explotando al máximo su papel como influencer y ha hecho de su perfil de Instagram una fuente de trabajo. En la red social, la modelo comparte trucos de moda y belleza con los casi 200.000 seguidores que tiene. Y entre sus últimas publicaciones, hemos dado con un look perfecto para el día a día que tiene como protagonista a un vestido de Mango.

Se trata de un vestido de tejido fluido que tiene un diseño camisero de largo y midi y manga larga. Es de un color mostaza de lo más favorecedor y lleva el cuello redondo con volante mini, detalles plisados y un cinturón con el que marcar la figura y la silueta. Nos encanta además por su bajo asimétrico siendo ligeramente más largo por detrás que hace que sea una prenda aún más especial. Sin embargo, lo mejor de todo es su precio: costaba 39,99 euros y ahora puedes comprarlo por 29,99 euros. ¡No está nada mal!

Blanca apostó todo a la comodidad y combinó este vestido con unas zapatillas negras con suela de esparto de Mias y que son 'made in Spain' y un bolso shopper a juego de Prada. Un look todoterreno perfecto para el día a día con el que Blanca ha lucido espectacular en las redes. Además, este vestido nos parece una compra perfecta ya que es una prenda muy ponible y que puedes combinar de muchas maneras. Añade unas sandalias planas como proponen desde la marca y... ¡Lista para el verano!