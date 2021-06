31 may 2021

Compartir en google plus

¿Ya tienes tu vestido blanco especial con el que resaltar tu moreno este verano? Si la respuesta es no, atenta a la propuesta que ha hecho Mery Turiel. Si te enamoraste de este modelo de H&M que rejuvenece y los de Bershka no te terminan de convencer, el que ha lucido la influencer te va a enamorar. Y es un modelo de vestido mariposa con un diseño súper favorecedor que puedes comprar en Mango.

La influencer ha activado el modo verano y ha comenzado a compartir con sus seguidores looks mucho más fresquitos aptos para el calor que ya se ha apoderado de varias ciudades del país. Y aunque el dicho dice que "hasta el 40 de mayo no te quites el sayo", lo cierto es que las altas temperaturas no permiten chaqueta posible, por ello Mery ha apostado por un outfit protagonizado por un vestido blanco fresquito e ideal.

Se trata de un vestido de largo midi fabricado en algodón 100% y que lleva un bonito tejido con bordado suizo. Es de diseño acampanado, con volantes en los tirantes de los hombros creando ese forma de mariposa tan tendencia y con escote recto. Pero lo mejor es el lazo decorativo en la parte posterior y crea una original espalda. Cuesta 49,99 euros y está disponible desde la talla XS a la XL.

Mery lo combinó con unas sandalias planas y un bolso de rafia, ambos de Mango, una fórmula cómoda de lo más veraniega con la que triunfarás seguro. Y es que, es un vestido tan especial que no necesitas nada más, dale todo el protagonismo y se convertirá en una de tus prendas favoritas de la temporada.