3 jun 2021

Sabemos que la tendencia 'comfy' ha hecho que esta temporada el objetivo sea encontrar un calzado cómodo para el día a día. Nuria Roca se unía a esta moda con estas sandalias planas negras y Amelia Bono con estas alpargatas 'made in Spain'. Sin embargo, con el levantamiento de algunas restricciones y la leve vuelta a la normalidad, parece que va apeteciendo hacer planes que requieren prendas más arregladas y sofisticadas. Por ello, tanto si tienes un evento próximamente como si no, te recomendamos que fiches estos zapatos de tacón cómodo que ha encontrado Verónica Díaz. ¡Te van a encantar!

"Hoy me he arreglado corriendo. Aquí estoy con el pelo aún sin secar del todo y a lo loco. Tirando de básicos que no fallan, un vaquero con una camisa blanca. Y con mi nuevo crush: Estos tacones!!", escribió Verónica Díaz junto a unas fotografías con las que ha enseñado su look y con las que ha presumido de su última adquisición: unos zapatos de tacón que ni la mismísima Carrie Bradshaw.

¿Se puede enamorar una de unos zapatos? La respuesta es sí y la influencer ha conseguido que todas sus seguidoras (y nosotras, por supuesto) quieran tener esos tacones en su armario. Hablamos de unos zapatos destalonados con tira de sujección en la parte trasera en tejido denim y con puntera triangular que llevan un aplique joya en forma de hebilla en el empeine. Un diseño elegante y sofisticado, pero también original por su imitación al jean que puedes encontrar en Uterqüe.

Ideales, ¿verdad? Cuestan 99 euros, están disponibles desde la talla 36 a la 41 y si te has enamorado del diseño, pero no te termina de convencer el color, tranquila, porque desde la firma tienen más posibilidades. Puedes hacerte con ellos en verde lima glitter o en un verde pistacho satinado. También están disponible en un diseño tipo mule que puedes comprar en color negro y en morado.

Además, nos encantan porque tienen un tacón fino no demasiado alto que se ensancha en la parte inferior, lo que hace que sea mucho más cómodo de lo habitual. sin embargo, si el te ha gustado el diseño pero el tacón no es lo tuyo, te recomendamos que fiches los modelos similares que hay en Zara. El gigante de Inditex tiene a la venta un diseño con el tacón mucho más bajo que cuesta 49,95 euros y está disponible en diferentes colores.