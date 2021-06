4 jun 2021

Compartir en google plus

Aunque nos maravillen los diseños más adornados, sofisticados e intrincados de las nuevas colecciones, los estampados gloriosos y las piezas originales, no podemos negar lo evidente. Cuando se trata de comprar para nuestro día a día, elegimos prendas sencillas, con un diseño minimalista y gran capacidad para adaptarse a todo tipo de situaciones. Esa prenda, acaso el diseño más influyente de la primavera 2021, es un vestido chaleco de Zara que ya ha llevado Isabel Díaz-Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Dicen que fue su vestido de la suerte. Lo vas a querer.

Este vestido de Zara tiene vocación de clásico. De hecho, no se nos ocurre cómo podría pasar de moda un diseño tan minimalista y fácil d combinar. Lo puedes llevar como vestido, tal y como hacen tanto Vicky Martín Berrocal como Isabel Díaz Ayuso, o utilizarlo como chaleco. Queda fantástico con unos pantalones 'flare' que evoquen los años 70. Lo mejor: es de punto de verano, con lo que no puede ser más fresco. La verdad es que no tiene secretos, sencillamente favorece y rejuvenece por su misma sencillez.

El vestido negro que lleva Vicky Martín Berrocal, en versión roja. pinit

Vamos con la única mala noticia relativa a este vestido: la versión negra, justo la que lleva Vicky Martín Berrocal, se agotó a los pocos días de aterrizar en la tienda online de Zara. Es que es una preciosidad, sobre todo de cara al verano. De hecho, no perdemos la esperanza de que Zara saque alguna prenda parecida de aquí al final de temporada. Si la quieres ya, ya, ya, aún tienes opciones para lucir este diseño tan versátil y favorecedor, pero tendrá que ser el color rojo, el que eligió Isabel Díaz Ayuso, o en un precioso color camel. El precio es el mismo para todos: 19,95 euros.