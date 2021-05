5 may 2021

Por si alguien aún no se ha enterado a estas horas, Isabel Díaz Ayuso ha ganado las elecciones en Madrid y ha revalidado su puesto como Presidenta de la Comunidad (el mismo que ocupó la ahora estrella de la televisión Cristina Cifuentes) duplicando los escaños respecto a los últimos comicios. Sin embargo, el análisis político se lo dejamos a nuestros compañeros de ABC y las opiniones, a Twitter: aquí hemos venido a hablar de moda y en la celebración de anoche Ayuso arrasó también con su look. La presidenta electa apostó por el low cost y el made in Spain con un vestido midi rojo de Zara del que todo el mundo habla y que promete convertirse en uno de los favoritos esta primavera.

Como ha hecho durante buena parte de su campaña, Ayuso hizo del rojo el protagonista de su look (no se lleven a equívocos, el color no responde a una ideología ni a un partido, ni muchísimo menos, sino al color de la bandera de la Comunidad de Madrid) y apostó por un total look con blazer y vestido midi a juego al que superpuso un cinturón ancho y completó con unos salones de tacón alto en color beige.

Pero centrémonos en el vestido de la Presidenta, que podría ser su prenda comodín y talismán. Se trata de un modelo tipo chaleco 'oversize' de largo midi y punto fino con botones en contraste que cuesta 19.95 euros en Zara y está disponible en cuatro colores. ¿Lo más curioso? Isabel Díaz Ayuso tiene en tres de esos cuatro colores, y además del rojo Madrid por el que apostó en la noche de su victoria electoral, lo ha lucido en beige y negro durante la campaña. Siempre combinados en con blazer y cinturón superpuesto, solo le falta el caqui para completar el póker de Zara. ¿Se lo veremos en su primer acto en su nuevo cargo revalidado?