30 ago 2018

La de Chiara Ferragni y Fedez va a ser la boda más mediática del año (con permiso de la Meghan Markle y el Príncipe Harry el pasado 19 de mayo), y la cuenta atrás para el 'sí, quiero' de #TheFerragnez está a punto de terminar. La pareja se casa este 1 de septiembre en Sicilia, y ya sabemos uno de los detalles más sorprendentes: quién ha diseñado el vestido de novia de la 'influencer'.

Según hemos podido saber a través de Instagram (¿dónde si no?), ha sido otra italiana la encargada de dar forma al vestido de los sueños de Chiara Ferragni, que lucirá un Dior Alta Costura diseñado en exclusiva y a medida para ella por Maria Grazia Chiuri, directora creativa de la 'maison' francesa.

La propia Ferragni fue la que ha compartió la noticia, en una foto junto a la diseñadora, asegurando a sus más de 14 millones de 'followers' que "espero que os guste, chicos" porque "Maria Grazia ha creado el verdadero vestido de mis sueños".

Chiara Ferragni es 'amiga de la casa' Dior, y no es raro verla luciendo alguna de las creaciones y complementos de Chiuri, además de ser asidua al 'front row' de los desfiles de la firma. Aún no se han desvelado detalles de cómo será el vestido de novia en cuestión, pero conociendo el estilo de la protagonista, todo apunta a que no dejará indiferente a nadie y que el romanticismo (rozando la cursileria) será el protagonista del look de su gran día.

'#TheFerragnez is coming'... así que solo quedan unas horas para desvelar el secreto mejor guardado de la boda de Chiara Ferragni y Fedez.

Pantallazo del Instagram Stories de Chiara Ferragni pinit

