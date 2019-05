14 may 2019

Tenemos una verdadera obsesión con los vestidos de novia. Los vemos por todas partes. A veces lo son de verdad, como en la última edición de la Barcelona Bridal Week. Otras no lo son como tal, pero sí que tienen potencial para vestir a una novia el día de su boda. Y ya si son low cost -C&A fue la última firma de fast fashion que sacó una colección bridal- para qué queremos más. Nos ha pasado ya con varios de Zara y esta vez vamos a hablar también de uno de Inditex pero de su firma más premium: Uterqüe. Se han animado con su primer vestido de novia (no lo describen así, pero no puede serlo más) y han agotado existencias. Si te gusta, no lo pierdas de vista porque volverá a estar en stock.

Vestido de novia, de Uterqüe (199 euros).

Se trata de un vestido de corte recto en la parte superior con un ligero vuelo en el bajo. De escote en pico, sin mangas, y con un tejido con volumen que hace como si fueran rosetones con la misma tela. Un tejido que da un efecto armado, con cuerpo pero, a la vez, con mucho movimiento.

El precio es también interesante: 199 euros. Una cantidad que si la comparamos con lo que suelen costar los vestidos de la firma, está bastante ajustada. Lo han hecho en dos tallas, la S y la M. Aunque como decíamos, está agotado y si lo quieres tendrás que apuntarte a la lista de espera.

Este es el primer vestido de novia de Uterqüe pero, de momento, está agotado. Te puedes apuntar a la lista de espera.

Las futuras novias ya pueden tomar nota porque nunca ha habido tanta oferta de vestidos en el low cost. Y este es uno de los más bonitos.