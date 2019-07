4 jul 2019

"Siempre te dije mi amor, Sergio Ramos, que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!! Una fantasía hecha realidad gracias a Zuhair Murad". Con este texto, Pilar Rubio subía a Instagram la foto de su segundo vestido de novia - el primero era también un diseño de Murad-. Aunque más que un vestido es un mono y es... ¡rojo¡

Un mono ajustado al cuerpo en color rojo - diseñado también por Zuhair Murad- que marca la espectacular silueta de la la presentadora, todo cuajado de pedrería, con un escote de tul transparente. En la foto se aprecia una capa de gasa en el mismo color. Un look muy rockero acorde con la celebración de su boda que hacía a Pilar Rubio brillar casi más que con el primero. Será que se sentía más cómoda con este color que con el blanco, como ella misma confesaba.

La presentadora se soltó el recogido que llevaba para el primer vestido y dio rienda suelta a su felicidad y a su pasión por la música durante las actuaciones, entre otras, de uno de sus grupos favoritos: Europe. Los novios dejaron constancia de todo en un vídeo que ellos mismos subieron a las redes.

Pilar Rubio llevó un segundo vestido de novia en rojo. En concreto un mono de pedrería diseñado por Zuhair Murad. pinit @pilarrubio_oficial

Los labios rojos remataban un look de lo más impactante. Eso sí, Pilar, igual que en la ceremonia religiosa, estaba espectacular.