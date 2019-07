23 jul 2019 Karen Rodríguez

Por fin ha sucedido ese momento con el que tantas veces has soñado. ¡Te casas! Estás en una nube de felicidad, imaginando cada detalle de tu boda, pero, ¿te has planteado lo que cuesta casarse? Sin duda, esa es la pregunta del millón, y no hay una respuesta exacta, porque el precio final de tu boda va a depender de varios factores:

1. Del número de invitados. Parece obvio, pero cuantos más invitados tengas, más cara será la boda, porque partidas como el banquete, las invitaciones o los regalitos se incrementan en función de esta variable.

2. De la comunidad autónoma en la que celebres la boda. Si te casas en Castilla La Mancha tu boda te saldrá por más de 33.000€, mientras que si te casas en Canarias el coste rondará los 12.800€.

3. La fecha de la boda. Junio, julio y septiembre son los meses más solicitados, y por lo tanto los más caros. Si quieres reducir el gasto de tu boda lo ideal es que te cases en diciembre, enero o febrero. Otra manera de reducir el coste es casarte en viernes, puedes ahorrar hasta un 10%.

Y ahora que ya sabes todo esto, puedo decirte que el precio medio de una boda en España para unos 100 invitados ronda los 25.000€. Sé que ver esta cifra así, sin más, puede provocar ansiedad, así que vamos a detallar cuánto vas a destinar de media en cada detalle de tu boda.

Y ahora que ya sabes cuánto cuesta casarse solo tienes que hacer números, ahorrar y poner fecha para tu boda.

