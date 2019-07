17 jul 2019

Compartir en google plus

El verano de 2019 es, sin duda, el de las bodas de las famosas. Sin embargo, el mejor vestido de novia no se lo hemos visto ni a Alexandra Pereira, ni a María Pombo ni a Rocío Osorno. Por supuesto, tampoco lo hemos visto en las revistas del corazón con Belén Esteban y Pilar Rubio. Ni siquiera en Mónaco, con los tres looks de Carlota Casiraghi. El vestido de novia más bonito del año lo hemos visto en Instagram, y en realidad no es un vestido...

Gracias a Sandra Majeda, la influencer detrás de @invitada_perfecta, hemos descubierto un maravilloso look de boda que, además, tiene sorpresa: en realidad no es un vestido de novia, sino un mono de satén blanco roto híper sofisticado... y low cost. Porque, aunque no lo creas cuando veas las fotos, es de la colección Asos Bridal y cuesta 192 euros.

La novia que se ha atrevido con este mono de Asos Bridal para su enlace civil en Londres ha sido la estudiante de arte dramático y modelo Bo Strong (su inspiradora cuenta de Instagram es @missbobene), que lo ha lucido en un look de inspiración retro súper inspirador, con un sencillo ramo con flores silvestres, un maquillaje natural con potentes labios rojos y un recogido 'messy' con trenza súper romántico.

El mono de Asos pertenece a la colección Bridal, está confeccionado en satén, y tiene una favorecedora silueta con pronunciado escote en uve e impresionantes mangas capa. ¿Lo mejor? Su precio: cuesta menos de 200 euros y está disponible hasta la talla 46.

También te interesa...

- En vídeo: los vestidos de novia de las famosas en el verano 2019

- El vestido de novia de Karlie Kloss es lo más bonito que verás en Instagram este verano

- Estos 5 trajes blancos de Zara son más bonitos (y baratos) que muchos vestidos de novia