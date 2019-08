22 ago 2019 Karen Rodríguez

Seguro que cuando piensas en tu boda cierras los ojos y te ves en una finca preciosa, con grandes jardines y vistas espectaculares. Y lo cierto es que está muy bien que idealices el lugar en el que vas a celebrar la fiesta y el banquete de tu boda, pero quizá no te has parado a pensar en qué requisitos debe cumplir la finca, más allá de ser bonita.

En primer lugar, si vas a tener invitados con movilidad reducida tendrás que asegurarte de que la finca sea completamente accesible para ellos y no tenga barreras arquitectónicas. Muchas fincas están preparadas para recibir a invitados con sillas de ruedas, o que no pueden subir escaleras. Pero te sorprendería saber la cantidad de fincas que no lo están. Así que éste es un detalle importante en el que fijarte.

Por experiencia sé que las fincas más bonitas están en lugares alejados, y en ocasiones con accesos complicados. Por eso otra de las cosas en las que deberías fijarte es en cómo es el camino de acceso a la finca. Si está asfaltado o es de tierra. Si la carretera es estrecha y está llena de baches. Si para acceder hay que subir una cuesta demasiado empinada. Si los autocares pueden acceder a ella o no. Te sorprendería saber la de veces que algunos invitados, o incluso autocares, se han quedado tirados a pocos kilómetros de la boda por las malas condiciones del camino.

También deberías asegurarte de que la finca dispone de un parking lo suficientemente grande como para acoger a los coches de todos tus invitados. Otro detalle en el que debes fijarte es en el número de baños que tiene la finca. Hay fincas preciosas, preparadas para acoger bodas de 400 invitados, pero que cuentan con pocos cuartos de baño. ¿Hay algo pero que tener que esperar media hora para poder entrar al baño? Quizás hacerlo vestida de novia y con unos tacones altísimos.

Algo súper importante que debes preguntar es dónde se pondrá la barra libre y la pista de baile. Por favor, huye de las fincas que te dicen que tienen que retirar las mesas del banquete para dejar hueco para la pista de baile. Cuando eres invitada de una boda no hay nada más desagradable que te hagan levantar de tu mesa porque tienen que quitarla para el baile.

Y si vas a querer poner una guirnalda de luces, food trucks, neones, etc… deberás asegurarte de que la finca cuenta con potencia suficiente para no quedarte sin luz.

