1 oct 2019

Compartir en google plus

Por fin hemos visto el vestido de novia de Hailey Baldwin. Por lo menos el de su segunda boda. La modelo ya contrajo matrimonio con el cantante Justin Bieber hace un año en un juzgado de Nueva York. Esta vez se han dado el 'sí, quiero' en una ceremonia religiosa con su celebración posterior en un complejo de lujo de Carolina del Sur. Un enlace que se lleva posponiendo meses pero que, por fin, se ha celebrado este lunes 30 de septiembre.

Y como en todas las bodas, lo que más nos interesa saber es cómo ha sido el vestido de la novia. O los vestidos, mejor dicho. Porque a juzgar por las fotos que se han publicado en redes, Hailey ha lucido más de uno.

El portal de moda 'Who Wear What' nos dejaba ver en Instagram uno de los vestidos. Un modelo mini, de la diseñadora Vivienne Westwood, de escote barco y cuerpo drapeado que marcaba la espectacular silueta de la modelo. Un traje que conjuntaba con unas maravillosas sandalias de lazo, de Jimmy Choo que nosotras ya teníamos fichadas desde hace tiempo para un look de novia.





VER 15 FOTOS 15 zapatos de novia de tacón cómodos y originales para tu boda

Como joyas, un collar cuajado de diamantes que llamaba la atención sobre el escote de la novia y unos pendientes de perlas. Todo rematado con un lok de belleza impecable con una media coleta coronada con un lazo blanco. Tenemos que reconocer que todo el look tiene un toque millennial que nos ha encantado.

Pero este no es el único vestido que le hemos visto a la novia. Uno de los invitados al enlace subía unas fotos de la celebración -que emulaban instantáneas de fotomatón- en las que aparecen varios de los asistentes con los novios y en las que se puede ver a Hailey con un vestido diferente, con la espalda al aire y atado al cuello con un lazo que le cae por la espalda. El look de belleza también ha cambiado, en ete caso lleva el pelo todo recogido y con raya en el centro.

Estamos deseando ver más fotos del enlace pero, mientras tanto, les deseamos a los novios toda la felicidad del mundo.