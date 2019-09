27 sep 2019

Nos encantan esos looks que pueden inspirar a cualquiera y el último outfit de Eva González es uno de ellos. Puede servir como estilismo de invitada, para ir a la oficina y hasta para casarte el día de tu boda. Sí sí, has leído bien. La presentadora nunca deja de sorprendernos con sus looks y para una inauguración, Eva ha vuelto a conseguir uno de diez. Hace unos días compartía el vestido que podría llevar la Reina Letizia este otoño y en la presentación de la nueva edición de 'La Voz Kids' deslumbró con el vestido de invitada más bonito que le copiamos en Zara. Ahora, vuelto a acaparar todas las miradas gracias a un traje crudo que... ¡Está rebajado!





Eva González ejerció de madrina en la inauguración de un nuevo centro comercial en Sevilla y lo hizo con su habitual sonrisa y con un estilismo digno de comentar. Escogió para la ocasión un traje de chaqueta y pantalón en color crudo de la firma Bleis Madrid. Conjunto que combinó con sandalias nude y al que dio color con detalles beauty. Optó por labial y uñas de manos y pies en color rojo. Añadió también un recogido bajo, que forma parte de los peinados de invitada más favorecedores de Eva.

La presentadora de 'La Voz Kids' acertó de lleno con su look formado por una blazer tweed cruzada de seis botones de corte masculino, con cuello en pico y bolsillos contrastados en raso. Prenda que iba a juego con un pantalón sastre de corte flare con cinturilla de raso. La americana costaba 410 euros y la puedes encontrar ahora en la web de la firma por 287 euros. El pantalón, por su parte, cuesta 189 euros en vez de 270 euros. Un buen descuentazo para hacerte con este traje tan bonito que ha llevado Eva González.