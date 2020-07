21 jul 2020

Confirmamos a Alba Carrillo como una de nuestras inspiraciones fundamentales para este verano. Al menos en lo que tiene que ver con los vestidos, nos está descubriendo diseños fantásticos, que quizá no nos hubiéramos planteado de no habérselos visto puestos a ella. Su olfato para los estampados originales sigue finísimo, como prueba este vestido largo de tirantes, con un 'print' étnico espectacular. Se ha convertido en nuestra inspiración número uno para los looks que van de la playa al 'shopping' con total tranquilidad. Y, además, tiene una silueta comodísima que favorece a absolutamente todos los cuerpos. Qué buena idea, Alba.

El vestido que tanto nos ha gustado en Alba Carrillo es un diseño de una firma española: Las Merceditas de Iria. La verdad es que no la conocíamos y hemos hecho un descubrimiento: nos encanta esta tienda de Pontevedra con diseños tie-dye y étnicos para todas las edades. Ahora mismo tienen dos vestidos distintos con este mismo estampado: el que lleva Alba en cuatro colores (azul, negro, verde y rosa) y una opción corta con manga francesa. Ambos tienen el mismo precio: 55 euros. Y las tallas van desde la S hasta la XL. Date prisa si lo quieres: en el website de la tienda advierten de que solo quedan 4 unidades.





Vestido de tirantes con lazo y un estampado de rayas espectacular de Mango. pinit

Imposible encontrar en el low cost un estampado parecido al de esta marca gallega con tienda en Pontevedra. Sin embargo, sí que tenemos vestidos largos y de tirantes que respiran el mismo aire entre rústico e infantil. El que más nos gusta está en Mango y es una preciosidad que te llevas por 39,99 euros a casa. El estampado de rayas es una maravilla y la falda también está acampanada. Está confeccionado en algodón, igual que el de Alba Carrillo, y lleva unos tirantes anchos que son una locura de bonitos.

Vestido de tirantes con la falda acampanada de Zara, con 'print' de flores. pinit

En Zara encontramos una segunda opción con un punto algo más sofisticado, pero igualmente encantador. Es un vestido de tirantes muy finos, con escote corazón con lazo y un estampado de flores blancas sobre fondo azul. La silueta también es bastante cómoda, aunque lleva forro interior y un detalle de nido de abeja en la espalda. Cierra en el lateral con cremallera (no esperes más talla que la que da) y cuesta 39,95 euros. Se ha agotado la talla XL, y el resto no durará mucho. ¡A por él!