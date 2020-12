10 dic 2020

Bajo las siglas MVB se esconde una de las cuentas más famosas de todo Instagram. Con más de un millón de seguidores, la alemana Marie von Behrens comparte diariamente sus trucos de estilo, muchas pinceladas de decoración y algunos retales de su vida privada. Además, tiene una segunda cuenta -@themodernbookclub- donde comparte cuáles son sus libros favoritos y sus reflexiones sobre el mundo del arte. Pero volviendo al universo de la moda, sus looks minimalistas, con un marcado toque nórdico, acumulan miles de “likes”. Su seña de identidad es la ausencia de color en sus estilismos con el negro, el blanco, el beige y el gris como únicos protagonistas.

Marie von Behrens el día de su boda con un abrigo y traje chaqueta de la firma Magda Butrym pinit

La influencer de 24 años se casó la semana pasada y siendo fiel a ese estilo, su look nupcial no podía caer en el clásico vestido de novia lleno de encaje o volantes. Un sencillo, pero impecable, traje de chaqueta con doble botonadura ha sido la pieza clave de una propuesta que cada vez cuenta con más seguidoras. Un abrigo de corte recto, un collar de perlas y un par de zapatos de salón con pulsera completan su apuesta. En cuanto al look beauty, Marie no ha querido innovar y ha lucido su pelo suelto con acabado natural y un maquillaje efecto “no make-up”.

Marie von Behrens, un look nupcial sencillo y elegante con perlas y zapatos de puslera pinit

No han trascendido más detalles de la celebración, ni siquiera sabemos mucho sobre Felipe, su ya marido, pero dadas las circunstancias seguro que fue un evento íntimo. Lo que sí tenemos es el nombre del diseñador de ese maravilloso conjunto: la polaca Magda Butrym ha sido la encargada de crear las tres piezas en color blanco que ha lucido Marie el día de su boda. Por su parte, las joyas, el collar y los pendientes de perlas, pertenecen a la colección de Sophie Bille Brahe. Una marca danesa que apuesta por la sobriedad y la elegancia para crear sus piezas.

Marie von Behrens y Felipe el día de su boda. pinit

Cada vez hay más novias que optan por dejar de lado el vestido y apostar por el traje de chaqueta para dar el famoso “sí quiero”. Y al margen de gustos personales, hay que reconocer son perfectos para los tiempos que corren. Bodas en “petit comité”.