16 jul 2020

Tras el parón obligado por las circunstancias de emergencia de la pandemia, la industria de la moda ha vuelto a poner en marcha su maquinaria para presentar la nueva temporada adaptada a los requisitos que la distancia social impone. Si la semana pasada asistíamos a la primera semana de la alta costura reinventada bajo nuevos formatos en clave digital, en la que pudimos ver entre otras las propuestas de Dior, Chanel o Stephane Rolland, ahora le ha llegado el turno a Milán.

La convocatoria, puesta en marcha por la Camera Nazionale della Moda italiana bajo el nombre de #MilanoDigitalWeek, aglutina estos días las propuestas masculinas de las firmas italianas para el próximo verano así como las precolecciones femeninas. Bajo este formato, una de las marcas más representativas del panorama internacional, Prada, lanzó un video a través de sus redes sociales titulado “The Show that never happened” (El desfile que nunca sucedió) en el que pudimos ver la apuesta de su directora creativa, Miuccia Prada, por la simplicidad y el minimalismo con el que marcó la década de los noventa. Una colección protagonizada por prendas básicas como gabardinas rectas, vestidos de cintura ceñida, camisas blancas y tejidos técnicos como el nylon en tonos neutros.

Plan C, la firma creada por Carolina Castiglioni, hija de Consuelo Castiglioni, la fundadora de la mítica Marni, hizo lo propio con un vídeo llamado Everyone is a landscape (Todo el mundo es un paisaje), descrito por ella misma como “una inmersión en la naturaleza”. En el corto, rodado por el director Luca De Santis, se presenta la colección para la primavera/verano 2021, en una localización muy especial para la diseñadora, la región alpina de Engadin, donde ha pasado el confinamiento junto a su familia.

Otra de las grandes sagas familiares que hoy despuntan en el panorama, Etro, en una loable demostración de músculo creativo ha sido una de las pocas que han presentado su colección con un desfile tradicional con público en directo, adaptado eso sí a las necesidades actuales de respeto a la distancia de seguridad. Con los jardines del céntrico y emblemático hotel milanés Four Season como escenario, Veronica y su hermano Kean presentaron las líneas femenina y masculina, respectivamente, como un tributo a su legado histórico, repleto de referencias al viaje, no como destino en sí sino como un trayecto. En las prendas pudimos ver referencias bohemias, estampados inspirados en tapicerías y su ya clásica seña de identidad, el paisley.

Como homenaje a su país, la diseñadora italiana Alberta Ferretti no quiso dejar pasar la oportunidad de presentar su colección resort 2021 con un vídeo que servía además de tributo visual a algunos de los rincones más destacados de la geografía transalpina, de Milán a Nápoles, Venecia o Roma, desvelando sus característicos vestidos vaporosos y estampados multicolores con los que se ha hecho un nombre propio en la industria.